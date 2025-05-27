Galatasaray 5 yıldızlı bayrağı astı!

Trendyol Süper Lig'de kupaya uzanarak armasına 5'inci yıldızı ekleyen ilk ve tek takım olan Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Sarı kırmızılı kulüp, 5 yıldızlı bayraklarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne astığını duyurdu.

"İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla! İlk ve tek 5 yıldıza sahip şanlı bayrağımız İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor!" notu düşülen video, taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

İŞTE O PAYLAŞIM