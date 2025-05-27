CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray 5 yıldızlı bayrağı astı!

Galatasaray 5 yıldızlı bayrağı astı!

Galatasaray, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 5 yıldızlı bayrağın asıldığını video ile duyurdu. İşte o görüntüler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 15:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray 5 yıldızlı bayrağı astı!

Trendyol Süper Lig'de kupaya uzanarak armasına 5'inci yıldızı ekleyen ilk ve tek takım olan Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Sarı kırmızılı kulüp, 5 yıldızlı bayraklarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne astığını duyurdu.

"İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla! İlk ve tek 5 yıldıza sahip şanlı bayrağımız İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor!" notu düşülen video, taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Demirel'den Osimhen itirafı! "G.Saray'a geldiğinde..."
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Tolga Karel'den Uğur Dündar'a tokat gibi cevap! "21 yıl önceki Türkiye’yi unuttunuz mu?"
Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
F.Bahçe'den Vecino bombası!
Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amrabat ve En-Nesyri'ye milli davet Amrabat ve En-Nesyri'ye milli davet 14:41
1. Lig play-off finalinin hakemi açıklandı 1. Lig play-off finalinin hakemi açıklandı 14:29
Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı 14:23
De Bruyne imzayı atıyor! De Bruyne imzayı atıyor! 13:44
Demirel'den Osimhen itirafı! "G.Saray'a geldiğinde..." Demirel'den Osimhen itirafı! "G.Saray'a geldiğinde..." 13:39
F.Bahçe'den Vecino bombası! F.Bahçe'den Vecino bombası! 13:12
Daha Eski
Ümit Millilerde Gökhan Gönül dönemi sona erdi Ümit Millilerde Gökhan Gönül dönemi sona erdi 13:08
G.Saray Gürcü kanat için transfer yarışında! G.Saray Gürcü kanat için transfer yarışında! 12:29
Beşiktaş'a Nijeryalı stoper Solskjaer büyük hayranı Beşiktaş'a Nijeryalı stoper Solskjaer büyük hayranı 12:02
Tijana Boskovic resmen VakıfBank'ta Tijana Boskovic resmen VakıfBank'ta 11:43
Timberwolves'i deviren Thunder seriyi 3-1'e getirdi Timberwolves'i deviren Thunder seriyi 3-1'e getirdi 11:33
TFF'den yeni sponsorluk! TFF'den yeni sponsorluk! 11:18