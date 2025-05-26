Yenikapı sarı kırmızı

Sezonun çifte kupalı şampiyonu G.Saray'da taraftarlar dün tüm İstanbul'u adeta sarı-kırmızıya boyadı. Her yıl statta yapılan kutlamalar 5. yıldıza özel olarak Yenikapı'ya alınırken taraftarlar inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Yaklaşık 1 milyon sarı- kırmızılı taraftar kutlamaların olduğu alana akın ettiler. Öğlen saatlerinden itibaren taraftarlar alana giderken, takım gelene kadar sanatçıların şarkıları ile coşku yaşandı. Formasını giyen, bayrağını alan soluğu Yenikapı'da aldı ve rekor bir katılım sağlandı.

OSİMHEN ÇILGINLIĞI

Tezahüratlarla alanda coşan taraftarlar burayı doldurdu. Akşam saatlerine doğru G.Saraylı oyuncuların da gelmesiyle büyük şov başladı. Görsel efektler eşliğinde büyük bir şölen gerçekleştirildi. Oyuncular her zaman olduğu gibi kendi seçtikleri şarkı ile tek tek sahneye çıkarken, taraftarların en büyük ilgi gösterdiği isim ise hiç şüphesiz Victor Osimhen oldu. Ardından kupanın oyuncuların ellerinde havaya kaldırılması ile Yenikapı tarihi anlarından birisini yaşadı.

BU SEZONUN ŞARKISI PODE SENTAR OLDU

Bu sezon G.Saraylıların şarkısı Pode Sentar oldu. Brezilyalı bir DJ tarafından yapılan şarkının özellikle nakarat kısmında oyuncular ve taraftarlar yaptıkları dans figürleri ile keyifli anlar geçiriyor. Dün Yenikapı'da da sık sık bu parça eşliğinde taraftarlar coştu. Geçen sezonun şarkısı ise Aşkın Olayım olmuştu.

ÖNCE OTOBÜS SONRA TEKNE

Tarihi bir şampiyonluk elde eden G.Saray'da kutlamalar da bir o kadar özeldi. Etkinlik alanında tüm hazırlıklar bir gün önceden gerçekleşirken, futbolcular da Beyoğlu'ndaki G.Saray Lisesi'nde buluştular. Buradan üzeri açık 5 yıldızlı G.Saray otobüsüne binen futbolcular, geniş bir taraftar konvoyu eşliğinde hareket ettiler. Burada tezahüratlar eşliğinde Sarayburnu'na hareket eden otobüs yoğun trafikte zor hareket edebildi.

Sarayburnu'na vardıktan sonra burada sarı-kırmızıya donatılmış bir tekneye binen oyuncular, kutlamaların yapıldığı Yenikapı'ya geçti. Oyuncular aileleri ile birlikte teknede bir araya gelirken, burada da taraftarlar tekneleri ile denizde oldukça uzun ve kalabalık bir konvoy oluşturdu. Boğaz turunun ardından oyuncular, kendisine eşlik eden teknelerle kupayı kaldırmak için Yenikapı'nın yolunu tutarak kupa merasimine katıldı.

SANATÇILAR COŞTURDU

Harika bir şölene ev sahipliği yapan Yenikapı'da çok sayıda önemli sanatçı da sahne aldı. Futbolcular gelene kadar taraftarlara keyifli anlar yaşatılırken, kutlamalar hem görsel hem de ses şölenine dönüştü. Kutlamalarda Kenan Doğulu, Emir Can İğrek, Aydilge, Ebru Yaşar, Altay ve Atiye gibi çok sayıda önemli sanatçı sahne aldı.

SU ALTINDA KUTLAMA

Şampiyonluk kutlamaları ülkenin dört bir yanında devam ediyor. Fethiye'de bir grup dalgıç tarafından şampiyonluk deniz dibinde kutlandı.

'ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYORUZ'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, kutlamalara çok sayıda taraftarın katıldığını ve büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Çok heyecanlı olduklarını belirten Bora, "Biz G.Saraylılar şampiyonluğa doymuyoruz, kutlamalara da doymuyoruz. İnanılmaz bir kalabalık ve heyecan var. Özel bir kupa törenimiz var. Kupa ilk defa bambaşka bir yerde alınıyor" dedi.