Galatasaray'da sergilediği performansın yanı sıra; sempatik tavırlarıyla beğeni kazanan ve attığı gollerle de kırılmadık rekor bırakmayan Victor Osimhen için sarı-kırmızılı taraftarlar çıldırmış durumda... Her fırsatta Nijeryalı yıldızın bonservisinin alınmasını isteyen sarı-kırmızılı futbolseverler, dün bir kez daha bu isteklerini dile getirdi. Şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı'ya akın eden Galatasaray taraftarları, Başkan Dursun Özbek, sahneye çıktığı anda sık sık konuşmasını Osimhen için böldü.

YÜZBİNLER AYNI ANDA ...

Sarı kırmızılı taraftarlar; "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" diyerek tempo tuttu ve dakikalarca bu tezahüratı yaptı. Başkan Dursun Özbek de taraftarların bu isteğine gülümseyerek yanıt verdi. Osimhen'in bonservisini almak istediklerini dile getiren başkan Özbek, bu konuda çalışmaların devam ettiğinin de altını çizdi. Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında yüzbinlerce sarı-kırmızılı taraftarın aynı anda Victor Osimhen tezahüratı yapması, en ikonik anlarda biriydi.

KENDISIYLE KONUŞUYORUZ

Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarında yayıncı kuruluşa Osimhen'le ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu sezon büyük katkı verdi, şampiyonlukta büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar. Galatasaray, onu önümüzdeki sene de oynatmak isteyecektir. Bu tek taraflı bir karar değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor."

BU KULÜP ÇOK BÜYÜK

Galatasaraylı taraftarların gönlüne taht kuran Victor Osimhen, şampiyonluk kutlamaları esnasında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Taraftarların sevgi seli karşısında çok mutlu olan Nijeryalı oyuncu, kendisini canlı yayında takip edenlere "Bu kulüp çok büyük" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'YE GÖNDERME

Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Nijeryalı oyuncu, sarıkırmızılı taraftarların kendisi için hazırladığı videoyu sosyal medya hesabında hesabından paylaştı. Fenerbahçe taraftarları da bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

DOĞRUDAN SAPMAYANLARIN BAŞARISI

Yenikapı'da Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Dursun Özbek "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli arkadaşlar. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferi kutluyoruz! İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz" dedi.

AVRUPA'DA BAŞARI SÖZÜ

Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına gelen ve açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezon için Avrupa'da başarı sözü verdi. Özbek, şöyle konuştu: "Galatasaray bu ülkenin umududur. Galatasaray, bu ülkenin inancıdır. Galatasaray, insanların mutluluğu içindeki pozitif enerjidir. Biz bu mutluluğun, bu enerjinin daha da büyümesi için şimdi daha da çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sözünü tüm Galatasaraylılara veriyorum.

Şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray! Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. Birlik ve beraber olduğumuzda, kazandığımız şampiyonlukları gördünüz. Yenikapı'yı doldurduk. Bu şampiyonlukta onların katkısı çok büyük. İnşallah önümüzdeki yıl da benzer bir şekilde hazırlanıp Avrupa'da da başarı getirmek istiyoruz. Taraftarımız bize inansın ve güvensin. Önümüzdeki sene elimizden geleni yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene de benzer bir kutlama yaparız."

TIMES MEYDANI'NDA

BİR Galatasaraylı taraftar, New York'un Times Meydanı'nda Osimhen'e 'Bizimle kal' çağrısı yaptı. Ayrıca G.Saray bayrakları açıldı.