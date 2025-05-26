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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fenerbahçe Beko'dan şampiyonluk paylaşımı!

Fenerbahçe Beko'dan şampiyonluk paylaşımı!

THY EuroLeauge final maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek 8 yıl aranın ardından kupayı 2. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'dan flaş bir paylaşım geldi. FB SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 15:40
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Fenerbahçe Beko'dan şampiyonluk paylaşımı!

THY EuroLeauge final maçında Monaco'yu devirerek kupayı 2. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko, tarihi bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım:

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ YİNE FENERBAHÇE!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu!

Avrupa Şampiyonu takımımız, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor.

Büyük kutlama ise Salı günü!

Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek.

Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız.

Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz!

Bu gurur hepimizin.

Bu zafer Fenerbahçe'nin!

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