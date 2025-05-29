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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin Manchester City'den ayrılan Belçikalı süper yıldız Kevin De Bruyne'ye dev bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcuya önerdiği rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 14:09
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

2013/14 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret olan sarı-lacivertliler, haziran sonunda başlayacak yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Kanarya, birçok yıldızı renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden birisi de Kevin De Bruyne oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Adı Galatasaray ile de anılan Belçikalı süper yıldız, 10 yıldır formasını giydiği Manchester City'den ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya yaptığı teklifi açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

2 YIL İÇİN 25 MİLYON EURO

Tavolieri, sarı-lacivertlilerin De Bruyne'ye 2 yıllık için 25 milyon Euro maaş teklif ettiğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

TEKLİFİ REDDETTİ

Ancak 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği ve Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Kevin De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 40 maçta 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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