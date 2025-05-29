TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Bruyne'ye rekor teklif! Böyle rakam görülmedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin Manchester City'den ayrılan Belçikalı süper yıldız Kevin De Bruyne'ye dev bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcuya önerdiği rakam... (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden birisi de Kevin De Bruyne oldu.
Adı Galatasaray ile de anılan Belçikalı süper yıldız, 10 yıldır formasını giydiği Manchester City'den ayrıldı.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya yaptığı teklifi açıkladı.
2 YIL İÇİN 25 MİLYON EURO
Tavolieri, sarı-lacivertlilerin De Bruyne'ye 2 yıllık için 25 milyon Euro maaş teklif ettiğini söyledi.
TEKLİFİ REDDETTİ
Ancak 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği ve Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Kevin De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 40 maçta 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
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