Yüzyılın takımı

2024-2025 sezonunda çifte kupa zaferi hedefleyen Galatasaray, 2000'li yıllara damgasını vurdu. 21. Yüzyılda en fazla kupa kazanan ve şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılılar, Türk futbolunda tarihe geçti. Sadece ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda da başarılar elde eden Cimbom, 2000-2025 arasındaki 25 senede kulüp tarihine birçok önemli başarı yazdırdı.

HER YERDE ZİRVEDE

2000'DEN itibaren Süper Lig'de 11 şampiyonluk kazanan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılar, TFF Süper Kupa'da 4 şampiyonluk elde ederken Avrupa'da da zaferler aldı. 17 Mayıs 2000'de Arsenal'i yenip UEFA Kupası'nı kaldıran Galatasaray, UEFA Süper Kupası'nı da Real Madrid'i devirip müzesine taşıdı. Cimbom 25 senede sadece 4 final kaybetti.

EN BAŞARILISI GALATASARAY

Kupada en fazla şampiyonluğu Galatasaray kazandı. 18 kupası olan Cimbom ayrıca üst üste en çok şampiyonluk yaşayan takım konumunda. Cimbom, 1963-1966 arasında art arda 4 kez kupayı kazandı. Aslan 1963-1966, Trabzonspor da 1975-1978 arasında üst üste 4 finalle art arda en çok final gören ekipler.

BU SEZON 3. KARŞILAŞMA

Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaşan Trabzonspor ile Galatasaray, 3. resmi mücadeleyi bu akşam yapacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.

AKHİSAR'DA KAZANDI

Teknık Direktör Okan Buruk daha önce Akhisarspor ile kupada zafer yaşadı. 2018'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenip kupaya uzanan başarılı çalıştırıcı, Galatasaray ile ilk Türkiye Kupası zaferini istiyor. Okan Buruk futbolculuk döneminde ise Galatasaray ile 4 kez, Beşiktaş ile de 1 kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

SÜPER KUPA İHTİMALİ

Zıraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, TFF Süper Kupa'nın yeni formatında da karşılaşma ihtimali taşıyor. TFF Süper Kupa, 2026 Ocak ayında oynanacak. Eğer hem lig hem kupa şampiyonu Galatasaray olursa Süper Kupa yarı finalinde iki takım bir kez daha mücadele edecek. Eğer kupayı bu akşam Trabzonspor kazanırsa, bordo-mavililer Süper Kupa'da yarı finalde lig ikincisiyle oynayacak. Bu sefer iki takımın yeniden finalde eşleşme ihtimali ortaya çıkacak.

EFSANELERİN REKORU

Teknık direktör olarak en çok Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan isimler arasında Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Fatih Terim gibi efsaneler dikkat çekiyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın tarihine geçen isimler kupanın en başarılı hocaları oldu. Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor ile 1977, 1978 ve 1984'te, Gündüz Kılıç, Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966'da, Fatih Terim de sarı-kırmızılı ekip ile 1999, 2000 ve 2019'da 3'er kez kupayı kaldırdı.

BURUK: KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Ligde de karşılaştık. İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli" şeklinde konuştu. Sarı- kırmızılıların teknik patronu Buruk, "Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.