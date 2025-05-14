Gaziantep'te kupa coşkusu

2025 Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan Gaziantep'te büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu akşam saat 20.45'te oynanacak Gaziantep Stadı'nda Türk futbolunun iki köklü kulübü Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşacak. Bu dev final öncesi hem Gaziantep'te şehir merkezinde hem de stat etrafında özel etkinlik alanları kuruldu. İki kulübün mağazalarının tırları da taraftarları beklerken, özellikle maç gününde büyük bir coşku yaşanması bekleniyor. Final öncesi stat içerisinde de birçok etkinliğin olacağı bildirildi.