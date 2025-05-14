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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gaziantep'te kupa coşkusu

Gaziantep'te kupa coşkusu

Finale ev sahipliği yapacak olan Gaziantep’te tüm şehir dev maça kilitlendi. Hem şehir merkezinde hem de stat çevresinde taraftarlar için özel etkinlik alanları kuruldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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Gaziantep'te kupa coşkusu

2025 Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan Gaziantep'te büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu akşam saat 20.45'te oynanacak Gaziantep Stadı'nda Türk futbolunun iki köklü kulübü Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşacak. Bu dev final öncesi hem Gaziantep'te şehir merkezinde hem de stat etrafında özel etkinlik alanları kuruldu. İki kulübün mağazalarının tırları da taraftarları beklerken, özellikle maç gününde büyük bir coşku yaşanması bekleniyor. Final öncesi stat içerisinde de birçok etkinliğin olacağı bildirildi.

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