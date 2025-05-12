CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mario Lemina, Galatasaray'la tarihe geçmek istiyor

Mario Lemina, Galatasaray'la tarihe geçmek istiyor

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha futbolcusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımın tarih yazdığını ve kendisinin de bu tarihte yer almak istediği için geri döndüğünü söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 11:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mario Lemina, Galatasaray'la tarihe geçmek istiyor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lemina, sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Forma giydiği maçlarda takım için çözüm üretmek adına çabaladığının altını çizen Lemina, "Bütün çalışmalarımı, aklımı ve gücümü sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Buraya çok büyük deneyimle geri geldim. Kafamla ve aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da daha önce forma giydiği dönemle şu andaki dönemi de karşılaştıran Lemina, şöyle devam etti:

"İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o zaman, ta ki pandemiye kadar. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray'ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim."

"VICTOR DÜNYADAKİ EN İYİ FORVETLERDEN BİRİSİ"

Takım arkadaşı Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Lemina, "Victor ile çok iyi bir ilişkim var. Gerçi bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkim var. Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. O da bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak istiyoruz. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Taraftarın kendisine olan desteği için teşekkür eden Lemina, "Taraftarlar ilk geldiğim zaman bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular ve bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim." diye konuştu.

Son olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınmasıyla ilgili konuşan Lemina, şunları söyledi:

"Burada da Florya'daki ortam var. Florya'daki çalışanlar buraya geldi. Dolayısıyla oradaki ambiyans burada da oluşturuldu. Florya'da inanılmaz anılarımız ve güzel zamanlarımız oldu. Ama Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş ve muhteşem bir yer ve buradan devam edeceğiz."

G.Saray'dan Morata kararı!
Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!
DİĞER
Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?
İşte kare kare PKK'yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etkinlikler ücretsiz olacak
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Morata kararı! G.Saray'dan Morata kararı! 11:19
Lemina: G.Saray şu anda tarih yazıyor Lemina: G.Saray şu anda tarih yazıyor 10:54
Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar 10:50
Atalanta-Roma maçı ne zaman? Atalanta-Roma maçı ne zaman? 10:48
G.Saray taraftarından dev kampanya! G.Saray taraftarından dev kampanya! 10:44
Pacers seriyi 3-1'e getirdi Pacers seriyi 3-1'e getirdi 10:25
Daha Eski
Venezia-Fiorentina maçı ne zaman? Venezia-Fiorentina maçı ne zaman? 10:02
Kayserispor-Antalyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor-Antalyaspor maçı saat kaçta? 09:12
"Beşiktaş maçı sonrası kendini sorgulamalı!" "Beşiktaş maçı sonrası kendini sorgulamalı!" 09:01
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 08:57
Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi 07:38
Napoli'den kritik puan kaybı! Napoli'den kritik puan kaybı! 00:51