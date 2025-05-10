Aramızda bağ var

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, kulüp kanalına özel açıklamalarda bulundu: "Galatasaray bana geçen yıl, haziran gibi gelseydi... Hiç düşünmeden 'evet' derdim. Transferimin oluşumunda belirli şartlar vardı ve bunlara rağmen transferimi gerçekleştirmiştik. Ama oyuncu kadar kulübün de biraz şefkat, duygu ve tabii ki saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sanırım buraya geldiğimden beri kulüpteki herkesten daha da fazlasını gördüm.

Benim için gerçekten eşsiz. Kendime 9 ay önce Galatasaray'ın haziranda geleceğini kabul etmemi tavsiye ederim. Böylece beni tüm bu gereksiz stresten kurtarmış olacaktı. Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Bana verdikleri fırsat için minnettarım. Biliyorum ki onlar da o gün bu formayı seçtiğim için mutlu. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Ve dürüst olmak gerekirse... Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım."

TARAFTARA HAYRANIM

"Taraftarlar gerçekten inanılmaz. Sevgi benim için çok büyüktü ve çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl destekledikleri konusunda hayranlık duyuyorum."

HER ŞEY HARİKA

"Geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul, dünyanın en iyi şehirlerinden. Bu şehirde yaşamak çok güzel bir şey. İnsanlara alıştım, özellikle taraftara. Ailem, arkadaşlarım, hepsi burayı seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum."

BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ

"Burada futbol oynamaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans sergilemekten aldığım keyfi bulabildiğim için, bence ikimiz de birbirimizi tamamlıyoruz, bu sevgi ve bu saygı her iki taraf için de bence karşılıklı."

YETENEĞİMİ GÖSTERDİM

"Hakkımda olumsuz konuşan insanlara bunu kanıtlayabilmek için, Galatasaray açık bir mesaj gönderme fırsatı verdi. Ayrıca bana inanan insanlara bu yeteneğe sahip olduğumu gösterme fırsatını kullandım. Ben pozisyonumun en iyilerinden biriyim."

DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN

Nijeryalı, "Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum... Hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde! Hep söylediğim gibi, Galatasaray sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. İstanbul benim için bambaşka. Yemekler şahane, her şey mükemmel. Burada kariyerimin ve hayatımın tadını çıkarıyorum ki bu benim için gerçekten çok önemli" dedi.

EN KEYİF ALDIĞIM DÖNEMDEYİM

"Benim için, tıpkı kafamda, düşüncelerimde ve bana yakın olacak insanların bildiği gibi, kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara ve büyük bir kulübe sahip olan kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum".

MAURO'YU GEÇTİ

Sarı-kırmızılıların dünya yıldızı, şimdi de G.Saray tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabacı futbolcusu Jardel'in rekoruna göz koydu. Osimhen, kalan 4 lig ve 1 kupa maçında bir gol daha bulursa rekoru egale edecek. Nijeryalı, iki gol atarsa unvanı eline geçirecek.

HAFTALARDIR ZİRVEDE

Galatasaray'la ligde 24 gol kaydeden Victor Osimhen, haftalardır gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Nijeryalı dünya yıldızını, 21 golle RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonspor'un Demokratik Kongolu yıldızı Simon Banza takip etti.

İCARDİ'Yİ ARATMADI

Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu. Tangocunun yokluğunda sahneye çıkan Osimhen, İcardi'nin eksikliğini aratmadı.

EN GOLCÜ İKİLİ

Galatasaray'da bu sezonun en golcü ikilisi Osimhen ile Barış Alper oldu... İki futbolcu, aynı zamanda Süper Lig'de de en fazla gol atan ikili. Osimhen'in 24, Barış'ın da 11 golü var. Osimhen ile Barış'ı, F.Bahçe'de 29 gol atan En-Nesyri- Dzeko izliyor.

400 BİN STERLİN

İngiliz medyası, Manchester United'ın da Victor Osimhen'i kadroya katmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını yazdı. Haberlerde; kırmızı-şeytanların, rekor bir teklifle Osimhen'in kapısını çalacağı ve Nijeryalı oyuncuya, haftalık 400 bin sterlin önereceği bilgisi paylaşıldı.

AL-HİLAL DE BEKLEMEDE

Suudi medyası, Al-Hilal'in Osimhen'le sezon sonunda irtibata geçeceğini ve Nijeryalı oyuncuya 35 milyon euro maaş teklif edeceğini yazdı. Haberde; Napoli'den eski takım arkadaşı Kalidou Koulibaly'nin de bu transfer için Osimhen'i ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.