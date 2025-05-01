Her eve lazım

Cimbom'da Roland Sallai'nin performansı gözlerden kaçmıyor. Kupada Konyaspor deplasmanında 2 gol atan Sallai, ligde de Eyüpspor maçında ağları sarstı. Sezonun en kritik bölümünde takımın en iyilerinden biri olan Macar futbolcu, Okan Buruk'un da en güvendiği isimlerden biri. Birçok farklı mevkide forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu, taraftarların da gönlünü kazandı. Takımın taktik kurgusunda da Roland Sallai'nin önemi dikkat çekiyor. Deneyimli yıldız, geldiği günden bu yana Okan Buruk tarafından sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık, orta saha ve forvet hattında görevlendirildi. Özellikle mücadeleci yapısı ve saha içindeki joker görüntüsüyle alkışları toplayan Macar yıldız, uyumlu haliyle tesislerde teknik ekip ile takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor.

SON 2 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Roland Sallai, son 2 resmi maçta 3 gol kaydetti. Kupada Konyaspor'a 2 gol atan, ligde de Eyüpspor karşısında tek golle sevinen Sallai, adından söz ettirdi. Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'e adını yazdıran Macar futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un da elini güçlendirdi.