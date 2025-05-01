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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera sonrası kalecinin kim olacağı belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılılardaki son gelişmeye göre gündeme Brezilyalı geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 13:02 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 13:10
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Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Aslan, ligde son 5 haftaya 5 gollü galibiyetle girerken, en yakın rakibi Fenerbahçe ile 5 puanlık farkı da korudu.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 5 karşılaşmanın 3'ünü RAMS Park'ta oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir ile evinde karşılaşacak.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Trabzonspor ve Göztepe ile ise deplasmanda mücadele edecek.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Cimbom, oynayacağı 5 maçta 10 puan toplaması durumunda 25'inci şampiyonluğunu kazanacak.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Diğer yandan sezon sonu Fernando Muslera ile yolları ayırması beklenen Galatasaray'da tecrübeli kalecinin yerine kimin geleceği merak ediliyor.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

Son olarak konuyla ilgili Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın haberine göre Galatasaray, Santos'un 24 yaşındaki file bekçisi Gabriel Brazao'yu gündemine aldı.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

G.SARAY BRAZAO'YU YAKIN TAKİPTE

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın derlediği haberde Brezilyalı kalecinin gözlem altında tutulduğu aktarıldı.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

1.92'lik eldiven bu sezon Santos formasıyla 19 maçta görev yaptı. Bu maçlarda kalesinde 25 gol gördü ve 4 kez kalesini gole kapattı.

Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi

4 milyon Euro piyasa değeri bulunan Brazao'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.

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