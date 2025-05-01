Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera sonrası kalecinin kim olacağı belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılılardaki son gelişmeye göre gündeme Brezilyalı geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 13:02 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 13:10
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Galatasaray, Süper Lig'de kalan 5 karşılaşmanın 3'ünü RAMS Park'ta oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir ile evinde karşılaşacak.
Trabzonspor ve Göztepe ile ise deplasmanda mücadele edecek.
Cimbom, oynayacağı 5 maçta 10 puan toplaması durumunda 25'inci şampiyonluğunu kazanacak.
Diğer yandan sezon sonu Fernando Muslera ile yolları ayırması beklenen Galatasaray'da tecrübeli kalecinin yerine kimin geleceği merak ediliyor.
Son olarak konuyla ilgili Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın haberine göre Galatasaray, Santos'un 24 yaşındaki file bekçisi Gabriel Brazao'yu gündemine aldı.
G.SARAY BRAZAO'YU YAKIN TAKİPTE
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın derlediği haberde Brezilyalı kalecinin gözlem altında tutulduğu aktarıldı.
1.92'lik eldiven bu sezon Santos formasıyla 19 maçta görev yaptı. Bu maçlarda kalesinde 25 gol gördü ve 4 kez kalesini gole kapattı.
4 milyon Euro piyasa değeri bulunan Brazao'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.
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