Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Yunsu Akgün konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda yönetim bu noktada sürpriz bir hamleye imza attı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, yıllık 300 bin Euro kazanıyor. Akgün'ün ayrıca sözleşmesinde 11 milyon euroluk da serbest kalma maddesi bulunuyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün ile yeni sözleşme yapmak isteyen Galatasaray, futbolcunun hem maaşını iyileştirmek hem de serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların, Yunus Akgün'e yaptığı yeni teklifte yıllık 2.4 milyon Euro sunduğu belirtildi.
Yönetimin Aston Villa ve Benfica iddialarından rahatsız olduğu, bu son teklifle Yunus Akgün'e "At artık imzayı" mesajı verdiği aktarıldı.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta, 12 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.
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