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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Yunsu Akgün konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda yönetim bu noktada sürpriz bir hamleye imza attı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 10:38
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Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, yıllık 300 bin Euro kazanıyor. Akgün'ün ayrıca sözleşmesinde 11 milyon euroluk da serbest kalma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün ile yeni sözleşme yapmak isteyen Galatasaray, futbolcunun hem maaşını iyileştirmek hem de serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bir süredir devam eden görüşmelerden sonuç alamayan Galatasaray son yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi de güncelledi.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi

Sarı-kırmızılıların, Yunus Akgün'e yaptığı yeni teklifte yıllık 2.4 milyon Euro sunduğu belirtildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi

Yönetimin Aston Villa ve Benfica iddialarından rahatsız olduğu, bu son teklifle Yunus Akgün'e "At artık imzayı" mesajı verdiği aktarıldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Tam 8 katı maaş teklif edildi

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta, 12 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

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