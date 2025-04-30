TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın B planı Jonathan David! Osimhen giderse...

25. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Yönetimin ilk hedefi forvet hattında Victor Osimhen'in tapusunu almak.

Nijeryalı yıldız için Napoli ile görüşme yapılıyor ancak B planı da hazırlanmış durumda: Jonathan David. Şu an market değeri 45 milyon euro alan 25 yaşındaki yıldızın Lille ile sözleşmesi sona eriyor.