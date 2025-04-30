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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın B planı Jonathan David! Osimhen giderse...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın B planı Jonathan David! Osimhen giderse...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ayrılması halinde B planını hazırladı. Aslan'ın daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Jonathan David ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın B planı Jonathan David! Osimhen giderse...

25. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Yönetimin ilk hedefi forvet hattında Victor Osimhen'in tapusunu almak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın B planı Jonathan David! Osimhen giderse...

Nijeryalı yıldız için Napoli ile görüşme yapılıyor ancak B planı da hazırlanmış durumda: Jonathan David. Şu an market değeri 45 milyon euro alan 25 yaşındaki yıldızın Lille ile sözleşmesi sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın B planı Jonathan David! Osimhen giderse...

Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Kanadalı forvet için sarı kırmızılı yönetimin menajer Nick Mavromaras ile temas kurduğunu duyurdu.

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