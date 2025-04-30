TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın B planı Jonathan David! Osimhen giderse...
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ayrılması halinde B planını hazırladı. Aslan'ın daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Jonathan David ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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1.78 boyundaki futbolcu için İnter teklif sundu ama anlaşma sağlanamadı. Bu sezon Lille'de 16'sı lig ve 9'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere 25 gol atan futbolcu için Cimbom'un 10 milyon euro + imza parası vermeye hazır olduğu öne sürüldü.
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