Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımda kalması için yönetime koştuğu şart ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Takıma geri dönecek Icardi ile rekabet etmeye hazır olan Alvaro Morata, olası bir yıldız golcü transferinde yine yedek kalacağını düşünüyor.
Düzenli oynamak isteyen Morata, Galatasaray'daki geleceğine transferde yaşanacak gelişmelere göre karar verecek.
Ülkesi İspanya'dan birçok takım, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
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