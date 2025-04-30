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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...

Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımda kalması için yönetime koştuğu şart ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...

Osimhen'in arkasında yedek kalan Alvaro Morata, beklenen patlamayı Eyüpspor'a yaptı. İki gol atarak kendine gelen Morata, Galatasaray'a alışmaya başladı.

Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...

Oğlunu Galatasaray'ın futbol okuluna yazdıran İspanyol golcü, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan mutlu. Ancak Morata'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmek için bir şartı var.

Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...

Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki oyuncu, Osimhen'in ayrılması halinde üst düzey bir forvet takviyesi yapılmasını istemiyor.

Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...

Takıma geri dönecek Icardi ile rekabet etmeye hazır olan Alvaro Morata, olası bir yıldız golcü transferinde yine yedek kalacağını düşünüyor.

Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...

Düzenli oynamak isteyen Morata, Galatasaray'daki geleceğine transferde yaşanacak gelişmelere göre karar verecek.

Galatasaray'a Alvaro Morata şoku! Kalma şartı...

Ülkesi İspanya'dan birçok takım, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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