Morata’dan mesaj

Ara transfer döneminde 1.5 senelik kiralama ve satın alma opsiyonu ile transfer edilen Alvaro Morata yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamadı. Ancak şans buldukça etkisini göstermeye başlayan İspanyol futbolcu, ligin güçlü takımlarından Eyüpspor karşısında kısa süre içerisinde harika bir performans gösterdi. 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olan Morata, maça farklı bir hava kattı.

6 GOLE KATKI YAPTI

Maçta G.Saray 2-0 öndeyken oyuna giren ve attığı gollerin yanı sıra Osimhen'e de attığı golde pası veren isim olan İspanyol yıldız, oyunun gidişatını değiştiren isim oldu. Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken İcardi'nin yanıa çok iyi bir golcü almak isteyen yönetime 'Ben de varım' mesajı veren Morata gelecek sezon için iyi bir alternatif olacağını gösterdi. Ligde 8 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 4 gol atarken 2 de asist yaptı.