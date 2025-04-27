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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Alvaro Morata: Galatasaray'da çok mutluyum

Alvaro Morata: Galatasaray'da çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadeleye sonradan girip 2 gol atan Alvaro Morata maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Morata'nın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:19
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Alvaro Morata: Galatasaray'da çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda İkas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla geçti. Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve 2 gol kaydeden Alvaro Morata, müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulundu. İşte Morata'nın sözleri...

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

"İyi bir performanstı. Çok önemli bir 3 puan aldık. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Mutluyuz. Ben de takım arkadaşlarımın yardımından dolayı mutluyum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Geldikten sonra bir sakatlığım olduğu için fazla oynayamadım şimdi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok mutluyum burada. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş yapıyorlar bizi rahatlatmak için. Elimden geleni yapmak istiyorum. Ailemin de mutlu olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde devam etmesini istiyorum."

"OSIMHEN BÜYÜK BİR İNSAN"

"Büyük bir insan, dünyanın en büyük santrforlarından biri. Onunla ve diğer arkadaşlarımla oynamak benim için bir mutluluk. Umarım birlikte şampiyonluğu kutlayacağız."

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