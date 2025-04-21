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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sahaya çıktı ve şampiyonluk yarışındaki dengeleri etkileyen sonuçlar alındı. Galatasaray, evinde konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürürken; Fenerbahçe ise Kadıköy'de Bellona Kayserispor karşısında 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu gelişmelerin ardından iki ezeli rakibin şampiyonluk ihtimalleri güncellenirken oranlardaki değişim dikkat çekti. İşte son durum... Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 15:47
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Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Fenerbahçe ve Galatasaray için sona erdi.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ligin zirvesindeki iki takımdan Fenerbahçe puan kaybı yaşadı. Galatasaray ise hata yapmadı ve haftayı 3 puanla kapattı.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray, sahasında kozlarını paylaştığı Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yendi.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Böylelikle sarı kırmızılılar ligde 77 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe ise evinde kritik bir kayıp yaşadı ve Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Sarı lacivertliler ligde 72 puana gelirken, zirvenin 5 puan gerisinde kaldı.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın şampiyonluğuna geçen hafta 1.31 oran verilmişti. Sarı kırmızılıları oranı bu hafta 1.11 olarak açıklandı.

Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise geçen hafta 3.15 oran verilmişti. Sarı lacivertlilerin oranı bu hafta 5.50 olarak belirlendi.

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