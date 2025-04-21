Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sahaya çıktı ve şampiyonluk yarışındaki dengeleri etkileyen sonuçlar alındı. Galatasaray, evinde konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürürken; Fenerbahçe ise Kadıköy'de Bellona Kayserispor karşısında 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu gelişmelerin ardından iki ezeli rakibin şampiyonluk ihtimalleri güncellenirken oranlardaki değişim dikkat çekti. İşte son durum... Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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Böylelikle sarı kırmızılılar ligde 77 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe ise evinde kritik bir kayıp yaşadı ve Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı lacivertliler ligde 72 puana gelirken, zirvenin 5 puan gerisinde kaldı.
Öte yandan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.
Galatasaray'ın şampiyonluğuna geçen hafta 1.31 oran verilmişti. Sarı kırmızılıları oranı bu hafta 1.11 olarak açıklandı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise geçen hafta 3.15 oran verilmişti. Sarı lacivertlilerin oranı bu hafta 5.50 olarak belirlendi.
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