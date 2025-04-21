TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ayrılık kapıda! Roland Sallai...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Okan Buruk'un gözüne giremeyen Roland Sallai için karar verildi. İşte Macar oyuncunun sezon sonunda satılacağı fiyat... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Takvim'in haberine göre eğer Sallai'nin kötü performansı devam ederse ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor. Sallai için Aslan'ın planı alınan fiyat 6 milyon Euro'ya oyuncuyu göndermek.
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