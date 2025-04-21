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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ayrılık kapıda! Roland Sallai...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ayrılık kapıda! Roland Sallai...

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Okan Buruk'un gözüne giremeyen Roland Sallai için karar verildi. İşte Macar oyuncunun sezon sonunda satılacağı fiyat... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ayrılık kapıda! Roland Sallai...

Hayal kırıklığı oluşturan transferlerden Roland Sallai ile Galatasaray'ın yol ayrımında olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ayrılık kapıda! Roland Sallai...

Okan Buruk'un Macar futbolcunun performansından memnun olmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ayrılık kapıda! Roland Sallai...

Sarı-Kırmızılı yönetimin sezon sonuna kadar bekleme kararı aldığı aktarılıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ayrılık kapıda! Roland Sallai...

Takvim'in haberine göre eğer Sallai'nin kötü performansı devam ederse ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor. Sallai için Aslan'ın planı alınan fiyat 6 milyon Euro'ya oyuncuyu göndermek.

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