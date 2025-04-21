TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor... Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Aslan'da öne çıkan isimlerden biri de şüphesiz Yunus Akgün oldu.

Yerli futbolcular ile sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın milli yıldızla yeni kontrat yapma düşüncesinde olduğu öne sürülüyor. Takvim'in haberine göre genç futbolcunun sözleşmesindeki 11 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinden dolayı Cimbom'un hemen harekete geçeceği kaydedildi.