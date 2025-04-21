TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Yunus Akgün ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun sözleşmesini uzatarak kendilerini bekleyen tehlikeyi atlatmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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1.73'lük kanadın Cimbom'la sözleşmesi 2026 yılında bitiyor. 24 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık yapılacak anlaşmada bonuslarla birlikte sezonluk 2.5 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.
Yunus, Galatasaray formasıyla 99 resmi maça çıktı. Toplam 4945 dakika sahada kalan oyuncu, 18 gol ve 18 asistle takımına katkıda bulundu. Akgün'ün piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro olarak öne çıkıyor.
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