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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Yunus Akgün ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun sözleşmesini uzatarak kendilerini bekleyen tehlikeyi atlatmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor... Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Aslan'da öne çıkan isimlerden biri de şüphesiz Yunus Akgün oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...

Yerli futbolcular ile sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın milli yıldızla yeni kontrat yapma düşüncesinde olduğu öne sürülüyor. Takvim'in haberine göre genç futbolcunun sözleşmesindeki 11 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinden dolayı Cimbom'un hemen harekete geçeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...

Akgün'ün etkili performansı ve birçok talibinin olması bu karardaki en büyük etken olarak gösteriliyor. Son olarak Yunus için Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica'nın devreye girdiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...

1.73'lük kanadın Cimbom'la sözleşmesi 2026 yılında bitiyor. 24 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık yapılacak anlaşmada bonuslarla birlikte sezonluk 2.5 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün operasyonu! Sözleşmesi uzatılmazsa...

Yunus, Galatasaray formasıyla 99 resmi maça çıktı. Toplam 4945 dakika sahada kalan oyuncu, 18 gol ve 18 asistle takımına katkıda bulundu. Akgün'ün piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

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