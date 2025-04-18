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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ses getirecek bir transfer için kollarını sıvadı. Fransız medyası, Juventus'ta kiralık oynayan 26 yaşındaki santrfor Kolo Muani için Cimbom'un devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...

Galatasaray, süper golcüsü Osimhen'in bonservisini almak istiyor. Ancak Avrupa'nın dev kulüplerinin de Nijeryalı yıldızın peşinde olması Cimbom'un işini bir hayli zorlaştırıyor

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...

Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen konusundaki belirsizlik sürerken, Fransız medyası Avrupa'da büyük ses getirecek bir habere imza attı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...

Sport'un iddiasına göre Galatasaray, Juventus'un ara transferde PSG'den kiraladığı Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...

Tudor'un göreve gelmesiyle Juventus'ta gözden düşen Muani ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...

PSG, Muani'yi 2023'te E. Frankfurt'tan 95 milyon euro'ya almıştı. Muani bu sezon 27 maçta 7 gol attı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...

Kariyerinde 5 kez kupa sevinci yaşayan yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon euro.

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