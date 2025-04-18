TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi! Osimhen giderse...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ses getirecek bir transfer için kollarını sıvadı. Fransız medyası, Juventus'ta kiralık oynayan 26 yaşındaki santrfor Kolo Muani için Cimbom'un devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Tudor'un göreve gelmesiyle Juventus'ta gözden düşen Muani ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi.
PSG, Muani'yi 2023'te E. Frankfurt'tan 95 milyon euro'ya almıştı. Muani bu sezon 27 maçta 7 gol attı.
Kariyerinde 5 kez kupa sevinci yaşayan yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon euro.
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