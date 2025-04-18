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Konsantrasyon

Kalan 7 haftadan 6 galibiyet çıkarması halinde diğer maçların sonucuna bakmadan 25. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar bugün de 3 puana kenetlendi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Konsantrasyon

G.Saray'da tüm planlar beşinci yıldızı tatmak üzerine kurulmuş durumda. Avrupa kupalarına veda eden, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale ulaşan sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın. Süper Lig'de kalan 7 haftadan en az 6 galibiyet çıkarması halinde mutlu sona ulaşacak olan G.Saray, 25. kez kupayı kaldıracak. Bunun kalan süreçteki ilk adımını da bugün oynanacak olan Bodrum FK maçından geçiyor. G.Saray'da bütün hedefler bugün galibiyet üzerine kurulmuş durumda.

35 GÜN SONRA EVİNDE

Şampiyonluk mücadelesi verdiği F.Bahçe'den önce oynayacak olan Cimbom, kazanarak maç fazlasıyla puan farkını 6'ya yükseltip rakibinin üzerinde baskı kurmak istiyor. Süreç kısaldıkça mutlu sona yaklaşan sarı-kırmızılılar, tarihinde Bodrum ile ikinci kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı- kırmızılılar, taraftar desteğiyle yine galibiyete uzanmaya yakın olan taraf. Zorlu bir süreçten çıkan G.Saray, 35 gün sonra evinde bir maça çıkacak.

DÖRT YILDIZ SINIRDA

Bugün oynanacak kritik mücadele öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara bugün oynanacak olan Bodrum maçında kart görmeleri halinde Eyüp önünde cezalı duruma düşecekler.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sarı kırmızılılar Süper Lig'de bugün konuk edeceği Bodrum maçının hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen taktik antrenmanla çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı.

EVINDE NAMAĞLUP

G.Saray evindeki maçlarda kolay kolay yenilmiyor. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki F.Bahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Cimbom, bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet alırken 3 beraberlik yaşadı ve henüz mağlubiyet yüzü görmedi. G.Saray'ı bu sezon sadece Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda devirebildi.

MECBUREN FRANKOWSKİ

Galatasaray'da sağ bekte yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk bu bölgede elinde müsait durumda olan isme şans veriyor. Beşiktaş derbisinde atılan ve cezası sona eren Frankowski'nin bugün sahadaki yerini alması bekleniyor. Jelert'in sakatlığı, Sallai'nin cezası ve Kaan Ayhan'ın henüz durumunun belli olmaması nedeniyle Frankowski bu bölgedeki tek alternatif haline geldi.

TÜRKMEN GÖREV ALACAK

Bugünkü karşılaşmanın hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre G.Saray ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Bugüne kadar Mehmet Türkmen'in yönettiği iki maça çıkan sarı- kırmızılılar bu mücadelelerden galibiyetle ayrıldı. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.

CİBARA TFF'Yİ ELEŞTİRDİ

G.Saray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, TFF'yi hedef alarak istifaya çağırdı. Federasyonun futbola yakışmadığını belirten Cibara, "G.Saray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Şampiyon olmayalım diye her yolu deniyorlar. İyiler her zaman kazanacak. Daha önce de söyledik TFF sezon sonunu beklemeden istifa etmelidir. Mevcut federasyon Türk futboluna yakışmıyor" ifadelerini kullanarak istifaya davet etti.

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

MUSLERA, FRANKOWSKİ, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, EREN, TORREİRA, LEMİNA, SARA, YUNUS, BARIŞ, OSİMHEN

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