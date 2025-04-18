Bedavaya getirdim

Son yıllarda G.Saray'ın gerçekleştirdiği önemli transferlerde başrolü üstlenen menajer Gardi, Osimhen'in sürecini anlattı. Bu transferdeki payını Türkiye gazetesine anlatan Gardi şu ifadeleri kullandı: "Osimhen, Türkiye futbol tarihinin belki de en ikonik transferidir. 25 yaşında, kariyerinin zirvesinde ve 100 milyon euro piyasa değerine sahip. Bu transfer, sadece Galatasaray'a değil, aynı zamanda Türk futboluna da uluslararası alanda yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu transferi ben önerdim, yönettim ve sonuçlandırdım.

İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Eğer Osimhen hamlesi yapılmamış olsaydı G.Saray bugün ligde nerede olurdu. Geleceğine dair kararını ise bu yolculuk tamamlandığında verecek. Napoli, Osimhen için 6-7 milyon euro kiralama bedeli istemişti. Bu transferi ücretsiz kiralama ile sonuçlandırdım. Devre arasında ben yoktum. Jakobs, Cuesta, Sallai, Lemina, Jelert, Sara, Batshuayi gibi transferlerde yine iş birliği yapmadık. Aynı projeyi aynı anda yürüten birden fazla kişinin olması işlerin doğru ilerlemesini zorlaştırıyor

MARMOUSH'U ÖNERDİM

Sanchez transferi altı ay sürdü. Çok engel vardı. Yaklaşık 10 milyon avroluk bir bedelle bu transferi tamamlamak büyük bir başarıydı. 2023'te Wolfsburg'la sözleşmesi biten Marmoush'u Galatasaray'a önermiştim. O fırsat kaçtı. Doue transferi benim tarafımdan sonuçlandırılmıştı, Galatasaray ile menajer arasında son anda yaşanan problem sebebiyle transferi iptal edildi.