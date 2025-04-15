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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla beraber 2025/26 sezonu için çalışmalar hız kazandı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 13:45
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Sezonu zirvede tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Cimbom'un geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri kaleci transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Sarı-kırmızılılar, 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı ve ülkesi Uruguay'a döneceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

GÜNAY İLE DEVAM EDİLECEK

Takvim'in haberine göre, Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray yönetiminin performansıyla beğeni toplayan yedek kaleci Günay Güvenç'le ise devam etmeyi planladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

2 YILLIK İMZA

Yönetimin, Sarı-Kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek tecrübeli file bekçisinin kontratını 2028 yılına kadar uzatma düşüncesinde olduğu ve sezon sonunda Günay'a teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Bu sezon 11 maçta forma giyen 33 yaşındaki eldiven söz konusu karşılaşmalarda 13 gol yerken 3 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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