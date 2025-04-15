TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sezonu zirvede tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Cimbom'un geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.