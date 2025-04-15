TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 yıllık imza!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla beraber 2025/26 sezonu için çalışmalar hız kazandı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri kaleci transferi...
Sarı-kırmızılılar, 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı ve ülkesi Uruguay'a döneceği öne sürüldü.
GÜNAY İLE DEVAM EDİLECEK
Takvim'in haberine göre, Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray yönetiminin performansıyla beğeni toplayan yedek kaleci Günay Güvenç'le ise devam etmeyi planladığı öğrenildi.
2 YILLIK İMZA
Yönetimin, Sarı-Kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek tecrübeli file bekçisinin kontratını 2028 yılına kadar uzatma düşüncesinde olduğu ve sezon sonunda Günay'a teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.
Bu sezon 11 maçta forma giyen 33 yaşındaki eldiven söz konusu karşılaşmalarda 13 gol yerken 3 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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