GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi
Trendyol Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un öğrencileriyle bir konuşma yaptığı ve o maçlarda alınacak galibiyetlerin şampiyonluk yolunda kritik maçlar olduğunu söylediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Buruk'un, öğrencilerine Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçın öncesinde Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor maçlarını kazanmaları gerektiğini söylediği yazıldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, oyuncularıyla yaptığı toplantıda kalan bütün maçların final niteliği taşıdığını söyleyen Buruk "Trabzon maçına üçte üç ile gidersek elimiz çok kuvvetlenir. Şampiyonluk kupasının kulpundan yakalarız. Alacağımız 9 puan bizim için şampiyonluğun habercisi olur. Bu motivasyon Trabzon ve Göztepe deplasmanlarını daha kolay hâle getirir" dedi.
Haberde son olarak Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanı sonrasındaki kalan maçlarına yer verilirken, Okan Buruk'un sakatlıklardan doğan mecburiyetler dışında kadroda ve oyun şablonunda değişiklik düşünmediği yazıldı.
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