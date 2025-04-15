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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

Trendyol Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un öğrencileriyle bir konuşma yaptığı ve o maçlarda alınacak galibiyetlerin şampiyonluk yolunda kritik maçlar olduğunu söylediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 15:31
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

Trendyol Süper Lig'de an itibariyle lider konumda bulunan ve sezon sonunda üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

Sarı-kırmızılılar ligde kalan 7 maçından 6'sını kazandığı takdirde zirve yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara bakmaksızın 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

Aslan'da Teknik Direktör Okan Buruk'un sezonun finalini iki etaba ayırdığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

Buruk'un, öğrencilerine Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçın öncesinde Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor maçlarını kazanmaları gerektiğini söylediği yazıldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, oyuncularıyla yaptığı toplantıda kalan bütün maçların final niteliği taşıdığını söyleyen Buruk "Trabzon maçına üçte üç ile gidersek elimiz çok kuvvetlenir. Şampiyonluk kupasının kulpundan yakalarız. Alacağımız 9 puan bizim için şampiyonluğun habercisi olur. Bu motivasyon Trabzon ve Göztepe deplasmanlarını daha kolay hâle getirir" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

Haberde son olarak Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanı sonrasındaki kalan maçlarına yer verilirken, Okan Buruk'un sakatlıklardan doğan mecburiyetler dışında kadroda ve oyun şablonunda değişiklik düşünmediği yazıldı.

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