GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! O maçların altını çizdi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, oyuncularıyla yaptığı toplantıda kalan bütün maçların final niteliği taşıdığını söyleyen Buruk "Trabzon maçına üçte üç ile gidersek elimiz çok kuvvetlenir. Şampiyonluk kupasının kulpundan yakalarız. Alacağımız 9 puan bizim için şampiyonluğun habercisi olur. Bu motivasyon Trabzon ve Göztepe deplasmanlarını daha kolay hâle getirir" dedi.