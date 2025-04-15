TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Serie A temsilcisi Udinese, savunmanın sol kanadını güçlendirmek amacıyla transfer listesinde Derrick Köhn'e öncelik verdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Hızı, hücuma katkısı ve dinamik yapısıyla öne çıkan Köhn, Udinese'nin aradığı modern sol bek profiline birebir uyan bir isim olarak değerlendiriliyor.
Werder Bremen'in Köhn'ün sözleşmesindeki 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasının düşük bir ihtimal olarak görülmesi, yaz transfer döneminde başka kulüplerin devreye girmesi için kapıyı araladı.
Bu fırsatı değerlendirmek isteyen takımların başında ise Udinese geliyor.
Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic'in hücumda oldukça etkin bir rol oynayabilen Derrick Köhn'ü kadroya katmak istediği ifade edildi.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Köhn'ün sarı-kırmızılıların gelecek planlarında düşünülmemesi de transfer sürecini kolaylaştırabilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
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