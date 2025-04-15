TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Hızı, hücuma katkısı ve dinamik yapısıyla öne çıkan Köhn, Udinese'nin aradığı modern sol bek profiline birebir uyan bir isim olarak değerlendiriliyor.

Werder Bremen'in Köhn'ün sözleşmesindeki 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasının düşük bir ihtimal olarak görülmesi, yaz transfer döneminde başka kulüplerin devreye girmesi için kapıyı araladı.