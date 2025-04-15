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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Serie A temsilcisi Udinese, savunmanın sol kanadını güçlendirmek amacıyla transfer listesinde Derrick Köhn'e öncelik verdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 12:20
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Udinese, savunmanın sol tarafını güçlendirmek için transfer listesinin başına Derrick Köhn'ü ekledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Werder Bremen formasıyla bu sezon Bundesliga'da 22 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Hızı, hücuma katkısı ve dinamik yapısıyla öne çıkan Köhn, Udinese'nin aradığı modern sol bek profiline birebir uyan bir isim olarak değerlendiriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Werder Bremen'in Köhn'ün sözleşmesindeki 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasının düşük bir ihtimal olarak görülmesi, yaz transfer döneminde başka kulüplerin devreye girmesi için kapıyı araladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen takımların başında ise Udinese geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic'in hücumda oldukça etkin bir rol oynayabilen Derrick Köhn'ü kadroya katmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Köhn müjdesi! Serie A'dan talip var

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Köhn'ün sarı-kırmızılıların gelecek planlarında düşünülmemesi de transfer sürecini kolaylaştırabilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

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