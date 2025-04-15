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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen: Galatasaray anlatılmaz yaşanır

Osimhen: Galatasaray anlatılmaz yaşanır

Sezon sonundaki durumu merakla beklenen Victor Osimhen, G.Saray'a müthiş bir aidiyet duygusu ile bağlı. Saha içerisi ve dışında elinden gelen her şeyi yapan Victor Osimhen, dün yaptığı açıklamada yine taraftarları duygulandırdı. Osimhen, "Bu formayı giymek ve bu kulübün parçası olmak, anlatılacak bir şey değil. Bunu hissetmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Osimhen: Galatasaray anlatılmaz yaşanır
Sezon sonundaki durumu merakla beklenen Victor Osimhen, G.Saray'a müthiş bir aidiyet duygusu ile bağlı. Saha içerisi ve dışında elinden gelen her şeyi yapan Victor Osimhen, dün yaptığı açıklamada yine taraftarları duygulandırdı. Osimhen, "Bu formayı giymek ve bu kulübün parçası olmak, anlatılacak bir şey değil. Bunu hissetmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.
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