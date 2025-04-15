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Osimhen: Galatasaray anlatılmaz yaşanır
Sezon sonundaki durumu merakla beklenen Victor Osimhen, G.Saray'a müthiş bir aidiyet duygusu ile bağlı. Saha içerisi ve dışında elinden gelen her şeyi yapan Victor Osimhen, dün yaptığı açıklamada yine taraftarları duygulandırdı. Osimhen, "Bu formayı giymek ve bu kulübün parçası olmak, anlatılacak bir şey değil. Bunu hissetmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.
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