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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray 90-74 Nymburk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray 90-74 Nymburk (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final serisi ikinci maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı ERA Nymburk'u 90-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, seride durumu 2-0'a getirdi ve adını Final-Four'a yazdırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 21:04
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Galatasaray 90-74 Nymburk (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final serisi ikinci maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı ERA Nymburk'u 90-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, seride durumu 2-0'a getirdi ve adını Final-Four'a yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Tenerife - Derthona eşleşmesinin tur atlayan takımıyla eşleşecek.

Öte yandan maçın en skorer ismi ise Galatasaray'da 24 sayı kaydeden James Palmer oldu.

Galatasaray - ERA Nymburk: 90-74

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Antonio Conde, Yohan Rosso, Boris Krejic

GALATASARAY: Young 8, Cummings 17, Blumbergs 6, Palmer 24, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Gray 9, Göksenin Köksal

NYMBURK: Brown 3, Birts 13, Holt, Bishop 8, Bohacik 15, Sehnal 14, Ceaser, Kriz 4, Shumate 5, Rylich 2, Hruban 10

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

DEVRE: 46-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61

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