Yunus Akgün'e Avrupa'dan takip

Yunus Akgün, Avrupa'nın devleri tarafından radara alındı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçta 12 gol, 9 asistle kariyer rekoruna koşan Yunus, en iyi dönemini yaşıyor. Aynı zamanda A Milli Takım'da da düzenli bir şekilde şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, birçok önemli kulübün listesinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın RAMS Park'ta oynadığı maçları scout ve temsilciler takip ediyor. Sezon sonunda önemli bir tekliflerin gelmesi beklenen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübün de çalışmaları bulunuyor. Yönetimin genç futbolcuya yeni ve iyi bir sözleşme sunacağı aktarıldı. Sezon bitiminde Yunus'la sözleşme imzalanması hedefleniyor.

AİLESİ HEP YANINDA

Yunus Akgün'ün yakaladığı başarıda ailesinin desteği gözlerden kaçmıyor. İzin günlerinde hep ailesiyle olan Yunus'un mutluluğu öne çıkıyor. Babasıyla spor salonuna giden milli futbolcu, sosyal medyada da ailesiyle olan fotoğraflarını paylaşıyor.

REKOR İÇİN GERİ SAYIM

Yunus Akgün, gözünü rekora dikti. 37 maçta 12 gol, 9 asistle 21 gole etki eden Yunus, Adana Demir'deki rekorunu kırmak istiyor. 2021-22'de Adana Demirspor'da 9 gol, 12 asistle 21 gole katkı yaparak bitiren Yunus, kalan maçlara gözünü dikti.