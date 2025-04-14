  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yunus Akgün'e Avrupa'dan takip

Yunus Akgün'e Avrupa'dan takip

Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir sezon geçiren Yunus Akgün’ün Avrupa’nın devleri takip ediyor. Galatasaray’ın RAMS Park’taki maçlarına sürekli scoutlar ve temsilciler geliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yunus Akgün'e Avrupa'dan takip

Yunus Akgün, Avrupa'nın devleri tarafından radara alındı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçta 12 gol, 9 asistle kariyer rekoruna koşan Yunus, en iyi dönemini yaşıyor. Aynı zamanda A Milli Takım'da da düzenli bir şekilde şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, birçok önemli kulübün listesinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın RAMS Park'ta oynadığı maçları scout ve temsilciler takip ediyor. Sezon sonunda önemli bir tekliflerin gelmesi beklenen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübün de çalışmaları bulunuyor. Yönetimin genç futbolcuya yeni ve iyi bir sözleşme sunacağı aktarıldı. Sezon bitiminde Yunus'la sözleşme imzalanması hedefleniyor.

AİLESİ HEP YANINDA

Yunus Akgün'ün yakaladığı başarıda ailesinin desteği gözlerden kaçmıyor. İzin günlerinde hep ailesiyle olan Yunus'un mutluluğu öne çıkıyor. Babasıyla spor salonuna giden milli futbolcu, sosyal medyada da ailesiyle olan fotoğraflarını paylaşıyor.

REKOR İÇİN GERİ SAYIM

Yunus Akgün, gözünü rekora dikti. 37 maçta 12 gol, 9 asistle 21 gole etki eden Yunus, Adana Demir'deki rekorunu kırmak istiyor. 2021-22'de Adana Demirspor'da 9 gol, 12 asistle 21 gole katkı yaparak bitiren Yunus, kalan maçlara gözünü dikti.

G.Saray'dan De Bruyne sürprizi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Oyuncu Metin Yıldız GÜNAYDIN'a konuştu! İmamoğlu'na verdiği tepkiyle gündeme gelmişti... "Mahalle baskısı yapıyorlar"
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
G.Saray'dan sürpriz Torreira hamlesi!
F.Bahçe o yıldızı bedelsiz getirecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! 01:29
G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! 01:28
Mourinho: Livakovic bizi kurtardı Mourinho: Livakovic bizi kurtardı 23:56
Tekke: Draguş birkaç hafta... Tekke: Draguş birkaç hafta... 23:56
Osayi-Samuel'den transfer sözleri! Osayi-Samuel'den transfer sözleri! 23:56
F.Bahçe Sivas'ta hata yapmadı! F.Bahçe Sivas'ta hata yapmadı! 23:56
Daha Eski
Trabzon Rize engelini Zubkov'la geçti! Trabzon Rize engelini Zubkov'la geçti! 23:56
F.Bahçe o yıldızı bedelsiz getirecek! F.Bahçe o yıldızı bedelsiz getirecek! 23:56
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:56
Orkun'dan jeneriklik gol! Orkun'dan jeneriklik gol! 23:56
Sivas'ta kırmızı kart kararı! Sivas'ta kırmızı kart kararı! 23:56
Kayseri Paşa'yı 10 kişiyle devirdi! Kayseri Paşa'yı 10 kişiyle devirdi! 23:56