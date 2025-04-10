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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TFF Fair Play Kurulu'ndan Günay Güvenç'e ödül

TFF Fair Play Kurulu'ndan Günay Güvenç'e ödül

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 16:28
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TFF Fair Play Kurulu'ndan Günay Güvenç'e ödül

Kurul, 2 Nisan 2025 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sırasında top toplayıcı çocuk ile basına yansıyan konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirme kararı aldı.

Günay Güvenç'e ödülü, 18 Nisan 2025 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray A.Ş-Sipay Bodrum FK Süper Lig karşılaşması öncesi Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Av. Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ayrıca sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde paydaşlar tarafından öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını bir kez daha deklare etti.

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