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Haberler Galatasaray Tarihi Osimhen harekatı

Tarihi Osimhen harekatı

Galatasaray, dünyaca ünlü forvetin bonservisini almak için gözünü iyice kararttı: 65 milyon euro

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Tarihi Osimhen harekatı

Galatasaray yüzyılın transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in tapusunu almak için harekete geçti. Şu ana kadar çıktığı 32 maçta 28 gol ve 5 asist üreterek Türkiye'de kariyerinin en iyi dönemine imza atan Nijeryalı süper yıldız için yönetim gözünü kararttı.

Başkan Dursun Özbek'in 26 yaşındaki forvet için tüm yetkiyi Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya verdiği dile getirildi. Aslan'ın Çizme ekibine 65 milyon euro önerdiği, Osimhen'e de yıllık 15 milyon euro verileceği kaydedildi. 1.86 boyundaki gol makinesinin sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var.

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