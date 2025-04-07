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Haberler Galatasaray Olaylı hakem görev aldı

Olaylı hakem görev aldı

G.Saray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği Bayern Münih maçında görev yapan Portekizli hakem Antonio Nobre, dün oynanan Hatay-Eyüp maçında VAR hakemi olarak görev aldı. Nobre'nin, Bayern Münih maçlarındaki kötü yönetiminden sonra G.Saray, Portekizli hakem hakkında şikayette bulunmuştu. UEFA da Nobre'nin klasmanını düşürüp Şampiyonlar Ligi maçlarından almıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Olaylı hakem görev aldı
G.Saray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği Bayern Münih maçında görev yapan Portekizli hakem Antonio Nobre, dün oynanan Hatay-Eyüp maçında VAR hakemi olarak görev aldı. Nobre'nin, Bayern Münih maçlarındaki kötü yönetiminden sonra G.Saray, Portekizli hakem hakkında şikayette bulunmuştu. UEFA da Nobre'nin klasmanını düşürüp Şampiyonlar Ligi maçlarından almıştı.
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