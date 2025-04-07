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Olaylı hakem görev aldı
G.Saray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği Bayern Münih maçında görev yapan Portekizli hakem Antonio Nobre, dün oynanan Hatay-Eyüp maçında VAR hakemi olarak görev aldı. Nobre'nin, Bayern Münih maçlarındaki kötü yönetiminden sonra G.Saray, Portekizli hakem hakkında şikayette bulunmuştu. UEFA da Nobre'nin klasmanını düşürüp Şampiyonlar Ligi maçlarından almıştı.
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