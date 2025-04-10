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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Reeder Samsunspor maçı kafilesi belli oldu! Listeye dahil edilmediler...

Galatasaray'ın Reeder Samsunspor maçı kafilesi belli oldu! Listeye dahil edilmediler...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Reeder Samsunspor maçı kafilesi belli oldu. Listede yer almayan isimler de var. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 17:21
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Galatasaray'ın Reeder Samsunspor maçı kafilesi belli oldu! Listeye dahil edilmediler...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı Reeder Samsunspor maçı için Samsun'a hareket etti. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da netlik kazandı. Peki listede kimler var? İşte yanıtı...

3 İSİM YOK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı duyuruldu. Açıklamada; "Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır." denildi. Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Samsunspor maçının kamp kadrosu şöyle;

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