TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Görüşmeler başladı
Joao Felix’in menajeri Jorge Mendes, Galatasaray’la görüşmelere başladı. Cimbom, 25 yaşındaki oyuncuyu Mertens’in yerine düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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İngiliz medyası da oyuncunun Chelsea'den sezon sonunda ayrılmasının muhtemel olduğunu duyurdu.
Milan'da bu sezon sadece 10 maça çıkan Portekizli oyuncu, 633 dakika sahada kaldı. 1 gol atan Felix, 1 defa arkadaşlarına gol pası verdi.
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