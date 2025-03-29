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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Görüşmeler başladı

Joao Felix’in menajeri Jorge Mendes, Galatasaray’la görüşmelere başladı. Cimbom, 25 yaşındaki oyuncuyu Mertens’in yerine düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Görüşmeler başladı

Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, diğer taraftan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon sonunda Dries Mertens'in futbolu bırakacak olması nedeniyle 10 numara bölgesine bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Joao Felix.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Görüşmeler başladı

Bonservisi Chelsea'de olan ve Milan'da kiralık olarak forma giyen oyuncu için Galatasaray harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Görüşmeler başladı

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sports'un haberine göre; oyuncunun menajeri Jorge Mendes, Galatasaray'la masaya oturdu ve görüşmelerini sürdürüyor.

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