TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Görüşmeler başladı

Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, diğer taraftan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon sonunda Dries Mertens'in futbolu bırakacak olması nedeniyle 10 numara bölgesine bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Joao Felix.