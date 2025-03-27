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Haberler Galatasaray Zafer formülü

Zafer formülü

Galatasaray, orta sahayı güçlü tutarak ezeli rakiplerine karşı zafer hedefliyor. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsü iki kritik deplasmanda Okan Buruk’un kilit isimleri olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Zafer formülü

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine odaklandı. Süper Lig'de Beşiktaş, kupada da Fenerbahçe ile kritik mücadelelere çıkacak Galatasaray'da planlar netleşti. Hücumda Victor Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün, Alvaro Morata gibi yıldızlara sahip Aslan, buna karşın orta sahanın önemine vurgu yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, savunma ve hücum arasını tamamlayacak üç ismi öne çıkarıyor.

Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsü Okan Buruk, derbi planlarında önemli rol oynayacak. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde Sara ile Torreira gollerde öne çıkmıştı. Ara transferde gelen Mario Lemina da RAMS Park'ta 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin en beğenilen isimlerinden olmuştu. Okan Buruk, derbilerde hücum gücünden faydalanabilmek için orta sahasına güveniyor.

Torreira bu sezon ligde 25 maçta 4 asist, yüzde 88 pas isabeti, yüzde 52 ikili mücadele kazanma, maç başına 1.6 top kazanma ile dikkat çekti. Gabriel Sara da 24 maçta 2 gol, 5 asist, yüzde 83 pas isabeti, yüzde 48 ikili mücadele kazanma ve 0.6 maç başına top kazanma ile oynadı. Devre arası gelen Mario Lemina ise 5 maçta 1 gol, 1 asistle oynarken yüzde 83 pas isabeti, yüzde 51 ikili mücadele kazanma ve 1.0 maç başına top kazanma yakaladı.

Lemina çok hırslı

Yaklaşık 5 yıllık aradan sonra Galatasaray'a geri dönen Mario Lemina, hırsı ve mücadelesiyle öne çıktı. Ligde 5 maça çıkan Gabonlu orta saha, kısa sürede iz bıraktı. Çaykur Rizespor deplasmanında asist yapan Lemina, Kasımpaşa deplasmanında da ağları sarstı.

Cuesta ilk 11'de oynadı

Kolombiya Milli Takımı'nda Carlos Cuesta ilk 11'de oynadı. 2026 Dünya Kupası elemelerinde Paraguay'la karşılaşan Kolombiya 2-2 berabere kalırken Cuesta, 90 dakika sahada kaldı. Daha önce Brezilya maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle sarsıntı geçiren Davinson Sanchez kadrodan çıkarılmıştı

Kadıköy'de orta saha kazandı

Cimbom ligin ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken orta sahaları yıldızlaşmıştı. Gabriel Sara'nın şık golü, Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda Livakovic'e çarpıp gelen gol ve Dries Mertens'in 3 puanı perçinleyen sayısı Aslan'ı sevindirmişti. Okan Buruk, orta saha gücüyle zafere uzanmıştı.

DERBİ

MESAISI SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

OSIMHEN

KORKUTTU

Dünya Kupası elemelerinde Nijerya, Zimbabve ile 1-1 berabere kalırken Victor Osimhen golünü attı ancak 87'de kenara gelip herkesi korkuttu. Ağrı hisseden Osimhen oyundan çıktı. Nijerya'da Ruanda ve Zimbabve'ye karşı oynayan Victor Osimhen, 3 gol kaydetti.

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