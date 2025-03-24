Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ilgili yaşanan sıcak gelişme gündeme bomba gibi düştü. Uruguaylı oyuncunun transferine yönelik sarı kırmızılıları şoke eden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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29 yaşındaki yıldızın menajeri, "Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." dedi.
Uzun zamandır Arjantin ekibi ile anılan oyuncuyu Galatasaray yönetiminin bırakmak istemediği biliniyor.
Bu sezon sarı kırmızılı forma ile 38 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 gol/7 asist katkısı sundu.
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