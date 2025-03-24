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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ilgili yaşanan sıcak gelişme gündeme bomba gibi düştü. Uruguaylı oyuncunun transferine yönelik sarı kırmızılıları şoke eden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 20:48
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Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi

Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi

Uruguaylı oyuncunun menajerinin yaptığı transfer açıklaması sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi

İşte Torreira'nın Boca Juniors'a transferine yönelik o sözler...

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi

29 yaşındaki yıldızın menajeri, "Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." dedi.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi

Uzun zamandır Arjantin ekibi ile anılan oyuncuyu Galatasaray yönetiminin bırakmak istemediği biliniyor.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer açıklaması geldi

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile 38 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 gol/7 asist katkısı sundu.

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