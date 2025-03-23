Beşiktaş Galatasaray'la oynayacağı derbinin bilet fiyatlarını açıkladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip resmi sosyal medya hesabından karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamada,

"Galatasaray Maçı Biletleri Hakkında Bilgilendirme

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın saat 10.00'da BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak. Biletler, 25 Mart Salı günü saat 10.00'dan itibaren genel satışa sunulacak.

Bilet Fiyatları:

Doğu Alt 115-116 Blok: 5.200 TL Batı Alt 102-125 Blok: 5.200 TL Doğu Alt 114-117 Blok: 4.800 TL Batı Alt 103-124 Blok: 4.150 TL Doğu Alt 113-118 Blok: 4.150 TL Batı Üst 430-401 Blok: 3.900 TL Batı Üst 429-402 Blok: 3.250 TL Batı Üst 428-403 Blok: 2.850 TL Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.350 TL Güney Alt Tüm Bloklar: 1.150 TL Güney Üst Tüm Bloklar: 1.100 TL Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1.100 TL Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1.000 TL Loca 152: 30.000 TL Loca 162: 30.000 TL VIP 100: 22.500 TL VIP 101-126: 20.000 TL

BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri uygulama içerisinden öncelikli bilet satın alımını, 24 Mart Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapabilecektir.

BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri, uygulama içerisinde yer alan bilet sekmesinde passo bilgileri ile giriş yaparak bilet satın al butonunu tıkladıktan sonra BJK SuperApp'e üye oldukları iletişim bilgisi ile öncelikli bilet satın alma fırsatından faydalanabilecektir. Ön satışa sunulan biletler sınırlı sayıdadır."

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