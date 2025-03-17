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Haberler Galatasaray Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."

Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Ismail Jakobs, Alman basınına geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 14:42
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Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıkların ardından formasından uzak kalan Ismail Jakobs geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."

Köln-Darmstadt maçını izlemeye giden Senegalli futbolcu, Alman basınına konuştu.

Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."

"Köln'e geri dönecek misin? sorusuna Jakobs, "Futbıkda hiçbir ihtimali dışarıda bırakmazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz." yanıtını verdi.

Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."

Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Ismail Jakobs, 1 asistlik katkı sağladı.

Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Senegalli yıldızın sarı kırmızılılarda zorunlu satın alma opsiyon maddesi bulunuyor.

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