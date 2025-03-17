Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."

"Köln'e geri dönecek misin? sorusuna Jakobs, "Futbıkda hiçbir ihtimali dışarıda bırakmazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz." yanıtını verdi.