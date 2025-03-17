Ismail Jakobs'tan flaş transfer açıklaması! "Gelecek sezon Galatasaray'da..."
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Ismail Jakobs, Alman basınına geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Ismail Jakobs, 1 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Senegalli yıldızın sarı kırmızılılarda zorunlu satın alma opsiyon maddesi bulunuyor.
DİĞER