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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için şimdiden hazırlıklar başladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, Merih Demiral transferiyle taraftarların gönlünü almalı planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 10:16
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

Merih Demiral, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde adı İstanbul devleriyle anılan 27 yaşındaki milli futbolcu, Suudi Arabistan'da kalma kararı almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

Akşam'da yer alan habere göre Merih, sürpriz bir transferle yeni takımına imzayı atmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

MERİH DEMİRAL BOMBASI!

Ara transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Merih Demiral, sezonu Al Ahli'de tamamlama kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

Bu kapsamda Fenerbahçe, kadrosunu Skriniar ile güçlendirirken Galatasaray ise Cuesta transferini yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

Ancak sarı kırmızılı takımın, Kolombiyalı stoperin istikrarsız performansı nedeniyle sezon sonunda transfer yapma kararı aldığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

CİMBOM'DAN MERİH DEMİRAL HAMLESİ!

Bu nedenle oklar yeniden Merih Demiral'a döndü. Galatasaray'ın, sezon sonunda yeniden milli oyuncunun ve takımının kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Merih Demiral, yeni sezondan itibaren Galatasaray forması giyebilir. Merih Demiral bu sezon Al Ahli ile 31 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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