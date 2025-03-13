TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için şimdiden hazırlıklar başladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, Merih Demiral transferiyle taraftarların gönlünü almalı planlıyor. İşte detaylar...
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Bu kapsamda Fenerbahçe, kadrosunu Skriniar ile güçlendirirken Galatasaray ise Cuesta transferini yaptı.
Ancak sarı kırmızılı takımın, Kolombiyalı stoperin istikrarsız performansı nedeniyle sezon sonunda transfer yapma kararı aldığı ileri sürüldü.
CİMBOM'DAN MERİH DEMİRAL HAMLESİ!
Bu nedenle oklar yeniden Merih Demiral'a döndü. Galatasaray'ın, sezon sonunda yeniden milli oyuncunun ve takımının kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.
Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Merih Demiral, yeni sezondan itibaren Galatasaray forması giyebilir. Merih Demiral bu sezon Al Ahli ile 31 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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