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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'ın sevilen isimlerinden Dries Mertens, son maçlarda süre almaması ile dikkat çekti. Sarı kırmızılı taraftarlar tecrübeli oyuncunun oynamama sebebini merak ederlerken gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 09:05
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GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'da son maçlarda süre almayan Dries Mertens'in yokluğu tartışılmaya başlandı. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, en kritik dönemde kulübeye mahkum olmasına rağmen yine de sorun çıkarmadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı

SON 3 MAÇTA SADECE 13 DAKİKA

Ligde son 3 maçta sadece 13 dakika oynayan, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ise süre dahi alamayan tecrübeli oyuncunun durumu tartışma konusu oldu. Morata 10 numara pozisyonunda hayal kırıklığı yaratırken bu durum, "Acaba Mertens olsa daha iyi olmaz mıydı?" sorusunu akıllara getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı

RİSK ALMAK İSTEMEDİ

Okan Buruk'un Belçikalı oyuncuyu Alanya deplasmanında ikinci yarı sahaya sürmeyi düşündüğü, ancak gelen goller sonrası bu düşün vazgeçtiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı

Milliyet'de yer alan habere göre Okan Buruk'un bu kararı Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceği düşüncesinden dolayı aldığı belirtildi. Dakika 47'de ısınmaya başlayan futbolcunun gelen goller sonrası oyuna alınması riskli bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı

Maçın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'la yakından ilgilenen Mertens'in, Yunus Akgün'e de özel uyarılar yaptığı ortaya çıktı.

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