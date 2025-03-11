GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'da son maçlarda süre almayan Dries Mertens'in yokluğu tartışılmaya başlandı. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, en kritik dönemde kulübeye mahkum olmasına rağmen yine de sorun çıkarmadı.

SON 3 MAÇTA SADECE 13 DAKİKA Ligde son 3 maçta sadece 13 dakika oynayan, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ise süre dahi alamayan tecrübeli oyuncunun durumu tartışma konusu oldu. Morata 10 numara pozisyonunda hayal kırıklığı yaratırken bu durum, "Acaba Mertens olsa daha iyi olmaz mıydı?" sorusunu akıllara getirdi.