GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı
Galatasaray'ın sevilen isimlerinden Dries Mertens, son maçlarda süre almaması ile dikkat çekti. Sarı kırmızılı taraftarlar tecrübeli oyuncunun oynamama sebebini merak ederlerken gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Milliyet'de yer alan habere göre Okan Buruk'un bu kararı Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceği düşüncesinden dolayı aldığı belirtildi. Dakika 47'de ısınmaya başlayan futbolcunun gelen goller sonrası oyuna alınması riskli bulundu.
Maçın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'la yakından ilgilenen Mertens'in, Yunus Akgün'e de özel uyarılar yaptığı ortaya çıktı.
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