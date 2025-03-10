  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray 100'ü güldü

100'ü güldü

Galatasaray, ilk yarısını geride kapattığı maçta Alanyaspor'u Osimhen ve Aliti'nin kendi kalesine attığı golle devirdi. Okan Buruk da hem ligde 100'üncü maçına çıktı hem de G.Saray'ın başında 100'üncü galibiyetini aldı. Aslan maç fazlasıyla farkı 7'ye çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
100'ü güldü

Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Corendon Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayamayan sarı- kırmızılılar, 23'üncü dakikada Vilhena'nın golüyle geriye düştü. İlk isabetli şutta meşin yuvarlağı ağlarından çıkaran cimbom, bir türlü istediği oyunu sergileyemeyince, pozisyonları da bulamadı ve soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. Ancak ikinci yarıda sahada adeta bambaşka bir Galatasaray vardı.

4 MAÇ SONRA KAZANDI

Dakikalar 51'i gösterdiğinde Aliti topu kendi kalesine attı, sonrasında G.Saray, topun kontrolünü de tamamen eline aldı. 62'de bu kez Victor Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 90 dakika bu gollerle sona erdi. Aslan, 4 maç sonra kazandı. F.Bahçe'yle fark maç fazlasıyla 7'ye çıktı. Okan Buruk da G.Saray'la ligde 100'üncü maçına çıktı ve ayrıca Aslan'ın başında 100'üncü galibiyetini aldı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaraylı taraftarlar, dün Alanya'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılılar, geriye düşmesine rağmen 90 dakika boyunca takımlarını destekleyen futbolseverler, Osimhen'e uzun süre tezahürat yaptı.

G.Saray'dan Inaki Pena teklifi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Bugünkü maçlar 10 Mart Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki konular
Yeni sezonda 9 veda
G.Saraylı yıldıza sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39
G.Saraylı isme koridorda kırmızı kart! G.Saraylı isme koridorda kırmızı kart! 00:39
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 00:27
G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü! G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü! 00:27
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:27
Daha Eski
G.Saray'da penaltı itirazı! G.Saray'da penaltı itirazı! 00:27
G.Saray'dan Inaki Pena teklifi! G.Saray'dan Inaki Pena teklifi! 00:27
Nico Williams'tan Zaha itirafı! Nico Williams'tan Zaha itirafı! 00:27
İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! 00:26
Reeder Samsunspor adım adım Avrupa'ya! Reeder Samsunspor adım adım Avrupa'ya! 00:26
İkas Eyüpspor 3 puanı hatırladı! İkas Eyüpspor 3 puanı hatırladı! 00:26