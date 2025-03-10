100'ü güldü

Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Corendon Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayamayan sarı- kırmızılılar, 23'üncü dakikada Vilhena'nın golüyle geriye düştü. İlk isabetli şutta meşin yuvarlağı ağlarından çıkaran cimbom, bir türlü istediği oyunu sergileyemeyince, pozisyonları da bulamadı ve soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. Ancak ikinci yarıda sahada adeta bambaşka bir Galatasaray vardı.

4 MAÇ SONRA KAZANDI

Dakikalar 51'i gösterdiğinde Aliti topu kendi kalesine attı, sonrasında G.Saray, topun kontrolünü de tamamen eline aldı. 62'de bu kez Victor Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 90 dakika bu gollerle sona erdi. Aslan, 4 maç sonra kazandı. F.Bahçe'yle fark maç fazlasıyla 7'ye çıktı. Okan Buruk da G.Saray'la ligde 100'üncü maçına çıktı ve ayrıca Aslan'ın başında 100'üncü galibiyetini aldı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaraylı taraftarlar, dün Alanya'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılılar, geriye düşmesine rağmen 90 dakika boyunca takımlarını destekleyen futbolseverler, Osimhen'e uzun süre tezahürat yaptı.