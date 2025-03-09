Galatasaray'dan Okan Buruk'un 100. galibiyeti için kutlama mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin başında 100. galibiyetini alan Okan Buruk için sarı-kırmızılı ekip resmi sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100. galibiyet! Birlikte nice zaferlere Winner Okan Buruk!" ifadeleri yer aldı.

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