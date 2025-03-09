Galatasaray'dan Okan Buruk'un 100. galibiyeti için kutlama mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin başında 100. galibiyetini alan Okan Buruk için sarı-kırmızılı ekip resmi sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100. galibiyet! Birlikte nice zaferlere Winner Okan Buruk!" ifadeleri yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100. galibiyet! 💪 Birlikte nice zaferlere Winner Okan Buruk! 💛❤️ pic.twitter.com/3CI4BdphcA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 9, 2025