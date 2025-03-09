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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Okan Buruk'un 100. galibiyeti için kutlama mesajı!

Galatasaray'dan Okan Buruk'un 100. galibiyeti için kutlama mesajı!

Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a karşı deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekibin başında 100'üncü zaferine ulaşan Teknik Direktör Okan Buruk için resmi sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 23:06
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Galatasaray'dan Okan Buruk'un 100. galibiyeti için kutlama mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin başında 100. galibiyetini alan Okan Buruk için sarı-kırmızılı ekip resmi sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100. galibiyet! Birlikte nice zaferlere Winner Okan Buruk!" ifadeleri yer aldı.

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