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Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer sürprizi! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor

Galatasaray'da transfer sürprizi! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar kısa süre önce eski yıldızı Mario Lemina'ya kavuşmuştu. Cimbom'a Lemina'nın ardından o futbolcunun da geri dönebileceği aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 11:11
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Galatasaray'da transfer sürprizi! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor

Galatasaray'da Lemina sonrası bir kavuşma daha yaşanabilir. Sevilla'da kadroya girmekte zorlanan Marcao'nun yaz aylarında satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor

İspanya macerasında sakatlıklar nedeniyle bir türlü başarıya kavuşamayan Marcao'nun Galatasaray'a haber yolladığı iddia edildi.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor

YÜKSEK OLMAYACAK

2022'de 13 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satılan 28 yaşındaki Brezilyalı, üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle gözden düşmüştü. İyileştikten sonra da fazla tercih edilmedi.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor

1.85 boyundaki stoper bu sebeple mutsuz ve dönmek istiyor. Sevilla kiralamaya açık ve satın alma opsiyonunun da yüksek olmaması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu sezon Sevilla'da 14 maça çıkarken 687 dakika süre aldı. 28 yaşındaki stoperin İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

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