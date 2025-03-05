Galatasaray'da transfer sürprizi! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar kısa süre önce eski yıldızı Mario Lemina'ya kavuşmuştu. Cimbom'a Lemina'nın ardından o futbolcunun da geri dönebileceği aktarıldı. İşte detaylar...
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YÜKSEK OLMAYACAK
1.85 boyundaki stoper bu sebeple mutsuz ve dönmek istiyor. Sevilla kiralamaya açık ve satın alma opsiyonunun da yüksek olmaması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu sezon Sevilla'da 14 maça çıkarken 687 dakika süre aldı. 28 yaşındaki stoperin İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
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