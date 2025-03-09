Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Üst üste 2 beraberlik alan Cimbom, Corendon Alanyaspor karşında 3 puan kazanmanın yollarını arıyor. Okan Buruk yönetiminde 25 lig maçına çıkan Cimbom, 20 galibiyet ve 5 beraberlik alarak namağlup bir şekilde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Corendon Alanyaspor da taraftarı önünde çıkış arıyor. 31 puanla 13. sırada bulunan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar, Cordova

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralalan ve performansıyla taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Ligin son haftasında oynanan Kasımpaşa maçında takımının 2 golünü kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon 20 lig maçında süre aldı. 16 golle takımına kritik puanlar kazandırmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Alanyaspor maçında da ilk 11'de yer alan Osimhen'in nasıl performans göstereceği taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Alanspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa deplasmanında berabere kalarak yara alan Cimbom, Akdeniz deplasmanında ise 3 puan alarak yaralarını sarmak istiyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, 65 puanla birinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA ÜSTÜN OLAN TARAF

Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 24 deplasman maçını kaybetmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 24 mücadeleden 21 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı. Alanyaspor karşısında da aynı başarıyı göstermeyi hedefleyen Galatasaray, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

OKAN BURUK'TAN DALYA HEYECANI

Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde 100. lig maçına çıkıyor. Buruk, aynı zamanda Cimbom ile 3 sezonda Süper Lig'de 81, Avrupa'da 10, Türkiye Kupası'nda 7 ve Süper Kupa'da 1 olmak üzere 99 galibiyet gördü ve 100. galibiyetine bir adım uzaklıkta duruyor. Antalya'da kampta olan sarı-kırmızı futbolcuların da kendi aralarında toplantı yaptıkları ve 3 puan için Okan Buruk'a söz verdikleri öğrenildi.

MORATA VE YUNUS AKGÜN GERİ DÖNDÜ

AZ Alkmaar maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Alanyaspor maçı kafilesinde yerini aldı. Yıldız futbolcu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yunus Akgün ise Kasımpaşa maçında cezasını tamamladı. Alanyaspor kamp kadrosunda yerini alan genç futbolcunu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

2 FUTBOLCU EKSİK

Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da tedavisine devam edilen Ismail Jakobs, kritik maçta forma giyemedi. Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin de bireysel çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN ALANYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Alanyaspor ile Galatasaray 24. kez rakip oldular. Daha önce oynanan 15 maçta sarı-kırmızılılar üstünlük sağlarken, 5 mücadeleyi de turuncu-yeşilliler kazandı. İki takım arasında oynanan 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çiçek yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlendi.

MHK, mücadelenin VAR odasında Hollandalı Pol van Boekel'in görev yapıyor. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral yer aldı.