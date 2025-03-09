Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor 'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 51'inci dakikada Fidan Aliti (KK) ve 62'nci dakikada Victor Osimhen'den geldi. Konuk ekibin golünü ise 23'üncü dakikada Tony Vilhena kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, ligde 68 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Sarı kırmzılı ekip Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada galip gelerek rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Corendon Alanyaspor ise 31 puanda kaldı ve 13'üncü sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak; Corendon Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in kafayla indirdiği topu Sara, Frankowski'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

10. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cordova, kafayla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Muslera topu kontrol etti.

23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir, ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Hadergjonaj'ın çizgide kontrol ederek içeriye doğru gönderdiği topu Vilhena, sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada topla çıkmaya çalışan Galatasaray'da Frankowski'ye baskı yapan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi yakınından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, rakip ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Yusuf Özdemir'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

51. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlak Aliti'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

62. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın arka direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Osimhen kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

67. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ kanattaki Torreira'nın ortaya çıkardığı top, Barış Alper Yılmaz ve rakibinden sekip Osimhen'in önüne geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

85. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, topu orta alanda Sara'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası içine koşu yapan Oshimen'i topla buluşturdu. Kaleciyi de geçen Osimhen'in çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.