Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri gerçekleşti. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, kupada da kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmesinin ardından Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler...

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-2 ya da 3 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Dev derbinin ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinden galip ayrılan taraf, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.