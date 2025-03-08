Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, yarınki maç öncesi son çalışmasını konakladığı otelin sahasında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.30'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gain Park'ta yapılacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.