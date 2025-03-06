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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi. Son haftalarda sergilenen oyun nedeniyle eleştirilen tecrübeli çalıştırıcı, radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 10:26
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk üçlü formasyona yeniden geçerek başta Frankowski olmak üzere bazı isimleri daha aktif kullanmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

Savunmadaki bu değişiklikle birlikte bazı oyuncuların pozisyonlarının da değişeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

LEMINA SAĞ STOPERE

Milliyet'in haberine göre, üçlünün sağ stoperi olarak Lemina'nın düşünüldüğü bildirildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

Gabonlu oyuncunun İngiltere'de birçok kez bu mevkide oynaması ve alışkanlığının olmasının alınan kararda etkili olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

Bu formasyon da kanat bek olarak oynayacak olan Frankowski'nin işlevinin de artacağı planlandığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

Hücum bakımından çok etkili olan Polonyalı oyuncunun sağ bekte istenen performansı sergilemesinin de alınan kararda etkili olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...

Ön tarafta ise Morata'nın dönmesi ile beraber çift forvete dönecek olan sarı kırmızılılarda Yunus Akgün de ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

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