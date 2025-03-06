GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan radikal karar! Mario Lemina...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi. Son haftalarda sergilenen oyun nedeniyle eleştirilen tecrübeli çalıştırıcı, radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Gabonlu oyuncunun İngiltere'de birçok kez bu mevkide oynaması ve alışkanlığının olmasının alınan kararda etkili olduğu ifade edildi.
Bu formasyon da kanat bek olarak oynayacak olan Frankowski'nin işlevinin de artacağı planlandığı belirtildi.
Hücum bakımından çok etkili olan Polonyalı oyuncunun sağ bekte istenen performansı sergilemesinin de alınan kararda etkili olduğu vurgulandı.
Ön tarafta ise Morata'nın dönmesi ile beraber çift forvete dönecek olan sarı kırmızılılarda Yunus Akgün de ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
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