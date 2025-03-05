Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı! Galatasaray'a transferi...
Gelecek sezonda sağ bek bölgesine transfer yapması beklenen Galatasaray'da gözler Sacha Boey'e çevrildi. Sarı kırmızılı yönetimin, 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız sağ bek için teklif yapacağı öğrenildi. Öte yandan Alman kulübünün transfere onay vereceği belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sabah'ın Alman basınından derlediği habere göre; adaylar arasında Galatasaray da var. 24 yaşındaki sağ bek için sezon sonunda sarı-kırmızılılar da teklif yaparak geri dönüşü için çalışacak.
Galatasaray forması ile 84 maça çıkan ve 4 gol 4 asist katkısı verip Şampiyonlar Ligi performansı ile Bayern Münih'in gözüne giren Boey, sonrasında ise Alman ekibinde menisküs yırtığı sorunu nedeniyle 13 karşılaşmada görev alabilmişti.
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