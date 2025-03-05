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Haberler Galatasaray Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı! Galatasaray'a transferi...

Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı! Galatasaray'a transferi...

Gelecek sezonda sağ bek bölgesine transfer yapması beklenen Galatasaray'da gözler Sacha Boey'e çevrildi. Sarı kırmızılı yönetimin, 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız sağ bek için teklif yapacağı öğrenildi. Öte yandan Alman kulübünün transfere onay vereceği belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray eski yıldızını geri getirecek! Transferine onay verildi

Geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey'den Alman ekibi istediği verimi bir türlü alamadı.

Galatasaray eski yıldızını geri getirecek! Transferine onay verildi

Fransız oyuncunun sakatlıklarının ardından düzenli forma giyememesi sorunların sebebi olarak gösterilirken Bild'e göre; Boey için teklif bekleniyor.

Galatasaray eski yıldızını geri getirecek! Transferine onay verildi

Bavyera ekibi, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu üzerine planlar yapmazken ayrılık için vizeyi de verdi. Boey'e mali olarak iyi bir teklif gelmesi durumunda Bayern, gidişini onaylayacak.

Galatasaray eski yıldızını geri getirecek! Transferine onay verildi

Sabah'ın Alman basınından derlediği habere göre; adaylar arasında Galatasaray da var. 24 yaşındaki sağ bek için sezon sonunda sarı-kırmızılılar da teklif yaparak geri dönüşü için çalışacak.

Galatasaray eski yıldızını geri getirecek! Transferine onay verildi

Galatasaray forması ile 84 maça çıkan ve 4 gol 4 asist katkısı verip Şampiyonlar Ligi performansı ile Bayern Münih'in gözüne giren Boey, sonrasında ise Alman ekibinde menisküs yırtığı sorunu nedeniyle 13 karşılaşmada görev alabilmişti.

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