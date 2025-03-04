Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da eski başkan vekili Erden Timur ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 65'e yükseltirken, Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor'u mağlup etmesi sonrası puan farkı 4'e düştü.
Galatasaray'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından Erden Timur sesleri yükselmeye başladı.
Başarılı yöneticinin yeniden futbol takımından sorumlu olması için camiada büyük bir baskı oluşturulurken, kulisler bambaşka bir iddia ile de çalkalanıyor.
Fenerbahçe derbisi öncesinde oyunculara moral vermek için tesislere gitmek isteyen Timur'a yönetimden olumlu yanıt gelmediği iddia edildi.
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