Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 65'e yükseltirken, Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor'u mağlup etmesi sonrası puan farkı 4'e düştü.

Başarılı yöneticinin yeniden futbol takımından sorumlu olması için camiada büyük bir baskı oluşturulurken, kulisler bambaşka bir iddia ile de çalkalanıyor.