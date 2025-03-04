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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da eski başkan vekili Erden Timur ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 09:11
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Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'ın golleri Osimhen (2) ve Lemina'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic kaydetti.

Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 65'e yükseltirken, Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor'u mağlup etmesi sonrası puan farkı 4'e düştü.

Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından Erden Timur sesleri yükselmeye başladı.

Galatasaray'da flaş Erden Timur iddiası! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Başarılı yöneticinin yeniden futbol takımından sorumlu olması için camiada büyük bir baskı oluşturulurken, kulisler bambaşka bir iddia ile de çalkalanıyor.

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