Spor yazarlarından Kasımpaşa-Galatasaray maçı değerlendirmeleri

Bu maçta kaybedilen 2 puan Okan Buruk'a yazar. Lemina ve Eren'i çıkarıp, Kaan Ayhan ile Cuesta'yı oyuna alıyorsun. Cuesta acemice penaltı yaptırıyor. Kaan Ayhan'ın da takıma katkısı olmuyor. Cuesta yerine Berkan girse daha iyi olmaz mıydı?

Yahu seni geldiği günden beri ayakta tutan Lemina hiç çıkarılır mı? Galatasaray'ın kenar bekleri Eren Elmalı ve Frankowski de dün döküldü. Kasımpaşa kanatları o kadar çok iyi kullandı ki... Bu arada Barış Alper'in takıma bir katkısı da yok.